هوملس يعود إلى دورتموند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، أمس، رحيل قلب دفاعه ماتس هوملس، وعودته إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند،وأكد النادي البافاري لوكالة سيد الألمانية المرتبطة بوكالة «فرانس برس» التقارير المحلية، التي أشارت إلى أن المدافع الدولي السابق (30 عاماً)، في طريقه للعودة إلى الفريق.

وأفادت مجلة «كيكر» الألمانية، أن دورتموند أعاد التعاقد مع هوملس لقاء مبلغ يقدر ب38 مليون يورو (43,6 مليون دولار).