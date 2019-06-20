شكرا لقرائتكم خبر عن هوملس يعود إلى دورتموند والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، أمس، رحيل قلب دفاعه ماتس هوملس، وعودته إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند،وأكد النادي البافاري لوكالة سيد الألمانية المرتبطة بوكالة «فرانس برس» التقارير المحلية، التي أشارت إلى أن المدافع الدولي السابق (30 عاماً)، في طريقه للعودة إلى الفريق.
وأفادت مجلة «كيكر» الألمانية، أن دورتموند أعاد التعاقد مع هوملس لقاء مبلغ يقدر ب38 مليون يورو (43,6 مليون دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر هوملس يعود إلى دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.