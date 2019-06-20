كورة لايف HD1 مشاهدة مباراة الارحنتين وباراجواي بث مباشر Yalaa shoot اونلاين شاهد ماتش الارجنتين...

بث مباشر مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر يلا شوت bein max كوبا أمريكا بدون تقطيع بدون تقطيع مباراة الارجنتين مباشر كورة ستار اونلاين، يدخل منتخب الارجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي مباراة اليوم ضد باراجواي لتعويض الخسارة المفاجئة أمام كولومبيا في افتتاحية مباريات كوبا أمريكا بهدفين دون رد، عندما يلتقي باراجواي في الثانية والنصف فجراً بتوقيت القاهرة على ملعب جوفير تادور.

مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر أون لاين، حيث سنقدم لكم البث المباشر الخاص بتلك المواجهة التي سوف تذاع بشكل حصري عبر قناة بي ان سبورت القطرية المشفرة بتعليق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي والمعلق الرياضي المصري محمد الكواليني، وهي المباراة الثانية للمنتخب الأرجنتيني في تلك البطولة بعد الهزيمة في المباراة السابقة أمام منتخب كولومبيا بهدفين دون رد.

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الارجنتين اليوم بث مباشر، المباراة ستكون مثيرة بين الفريقين، حيث يجب على منتخب الأرجنتين الفوز في تلك المواجهة من أجل أن يكون لديه فرص في التقدم أكثر بالبطولة، وتعويض الهزيمة الماضية امام منتخب كولومبيا، وسيكون رفاق ميسي على موعد مع لقاء مصيري لن يقبل القسمة على اثنين، ومن هذا المنطلق ستكون المواجهة صعبة أمام منافس سيريد خطف النقاط الثلاثة أيضاً.

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