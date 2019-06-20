LIVE NOW حصريا بث مباشر مباراة قطر وكولومبيا يوتيوب يلا شوت رابط الاسطورة كورة بي ان ماتش اون لاين...

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شاهد بث مباشر مباراة قطر وكولومبيا كورة لايف، كورة ستار، رابط الأسطورة.ويأمل المنتخب الكولومبى فى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، كما يطمح فى خطف بطاقة العبور رسميا مبكرا والابتعاد عن الحسابات المعقدة بدور المجموعات.

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