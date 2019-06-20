رابط الاسطورة live: بث مباشر قطر| بث مباشر قطر وكولومبيا kora star كورة ستار لايف| قطر وكولومبيا بث...

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كولومبيا وقطر بث مباشر مشاهدة ماتش قطر وكولومبيا كورة أون لاين مباراة قطر وكولومبيا كورة لايف مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر يلا شوت مباراة قطر وكولومبيا الاسطورة للبث المباشر مباراة قطر وكولومبيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل في قطر والسعودية بتاريخ 20/6، وفي تمام الساعة الحادية عشرة النصف بتوقيت القاهرة والواحدة والنصف بتوقيت الإمارات، وتُعلب المباراة على ملعب المورمبي، وتُنقل على شاشة قنوات بي إن سبورت بتعليق يوسف سيف وحسن العيدروس على قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD.

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وصل منذ قليل الفريقين إلى ملعب المباراة ودخلوا غرف الملابس الخاصة بهم لاستعداد لعمليات الإحماء داخل الملعب قبل انطلاق المباراة.

حضور جماهيري في ملعب المباراة للاستمتاع باللعب الجيد من قِبل المنتخبين خاصة بعدما حقق منتخب كولومبيا الفوز على الأرجنتين وتعادل قطر مع باراجواي.

نزول لاعبي الفريقين لملعب المباراة من أجل انطلاق الشوط الأول من المباراة

انطلاق الشوط الأول من عمر المباراة بين منتخب كولومبيا المُتصدر للمجموعة ومنتخب قطر صاحب المركز الثالث وجودة متتعدة للقاء

الدقيقة 10: استحواذ من كولومبيا على المباراة ومحاولات لإحراز هدف التقدم في شباك قطر ولكن دفاع قطر متماسك حتى الآن ويُدافع عن مرماه بقوة.

الدقيقة 25: التعادل السلبي مُسيطر على اللقاء ومحاولات لإحراز الهدف الأول من كلا الجانبين والمباراة في وسط الملعب في نصف الشوط الأول.