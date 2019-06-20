live HD بث مباشر مباراة قطر وكولومبيا يلا شوت 7sry TV بث حيّ كولومبيا ضد قطر كورة ستار الاسطورة قطر...

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بث مباشر مباراة قطر وكولومبيا الأسطورة، يتفوق منتخب كولومبيا عن باقي المنتخبات المشاركة في البطولة بواقع ثلاثة نقاط، بينما يحتل منتخب قطر المركز الثالث، وفي البطولة، يصعد المنتخب الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 بجانب أحسن منتخبين احتلوا المركز الثالث،أعلى جودة مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا كورة اون لاين.

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