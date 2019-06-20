ALad3m لاايف: بث مباشر مباراة قطر وكولومبيا كورة ستار اون لاين Kora star يلا شوت مشاهدة مباراة قطر...

بث مباشر مباراة قطر وكولومبيا يلا شوت كورة ستار Kora star الاسطورة رابط مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين بث مباشر قطر يوتيوب بجودات عالية بدون تقطيع، مباراة صعبة تخوضها قطر اليوم حين تلاقي متصدر المجموعة الثانية منتخب كولومبيا القوي والمدجج بالنجوم والشباب في ثاني جولات المجموعة حيث تسعى قطر لاحداث المفاجأة والخروج بنتيجة جيدة لاسيما اذا استطاعت الفوز في هذا اللقاء بعد المباراة الأولى التي تعادلت فيها مع باراجواى وأجمع المحللين على تفوق قطر فيها.

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رابط مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر كورة لايف yalla shoot qatar يلا شوت بث مباشر قطر وكولومبيا اليوم كورة ستار مشاهدة مباراة قطر الاسطورة بث مباشر قطر كورة اونلاين، وتنطلق مباراة قطر وكولومبيا في تمام الساعة 21:30 اليوم الأربعاء بالتوقيت العالمي جرينتش حيث سيتم نقلها عبر قناة beIN MAX الثالثة والرابعة وهى القنوات المخصصة فقط لبطولة كوبا أمريكا وتم اطلاقها مؤخرا قبيل انطلاقة البطولة اللاتينية، وبفوز كولومبيا اليوم تضمن التواجد في دور ربع النهائي بدون انتظار المباراة الأخيرة.

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يلا شوت بث مباشر قطر، مباراة قطر بث مباشر كورة ستار kora live كورة لايف مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر كورة اون لاين بث مباشر قطر وكولومبيا كوبا امريكا الاسطورة يوتيوب، وشدد كيروش المدرب المخضرم للمنتخب الكولومبي على صعوبة مباراة الليلة أمام قطر حيث أكد أن المنتخب العنابي قد تطور بشدة في السنوات الأخيرة وأصبح يقدم كرة مختلفة ومتطورة استطاع الفوز بها في جميع مباريات كأس آسيا وتوج بالبطولة حتى آدائهم أمام الباراغواي يؤكد ذلك وسيسعون لانهاء اللقاء بنتيجة ايجابية لهم.

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وكانت قطر قد أدت مباراة جيدة للغاية أمام باراجواى ولكن الأخطاء الدفاعية نتيجة اندفاع اللاعبين من أجل الهجوم كلفت الفريق استقبال هدفين مبكرين واحد في كل شوط كان أحدهما من ركلة جزاء فهل تستمر الأخطاء الدفاعية اليوم

وأوضح الهيدوس قائد منتخب قطر أنهم ينظرون للمنتخب الكولومبي كمجموعة واحدة وليس لاعب هذا كان رده عن سؤال الحارس الكبير أوسبينا واللعب أماه والتسجيل في مرماه وأكد ضرورة تقليل الأخطاء الدفاعية اليوم لتحقيقة نتيجة ايجابية

تشكيل المنتخب القطري حسب اختيارات مدربه لمواجهة كولومبيا الليلة: سعد الشيب – بسام الراوي – بيدرو – عبدالكريم حسن – بوعلام خوخي – حسن الهيدوس – عاصم مادابو – عبدالعزيز حاتم – طارق سلمان – أكرم عفيف – المعز علي.

اللاعبون الآن يقومون بعمليات الاحماء على أرض ملعب المورمبي ودقائق قليلة على انطلاقة أحداث الشوط الأول من عمر اللقاء المنتظر