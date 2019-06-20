100 ألف جنيه غرامة يومية للزمالك على الغائبين عن المران دون إذن مسبق

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على توقيع غرامة مالية على الغائبين عن المران وقدرت بـ100 ألف جنيه، في حال غياب أي لاعب عن مران الفريق دون إنذار أو إذن مسبق من المدير الفني للفريق.

وجاء ذلك بعد غياب العديد من لاعبي الفريق عن تدريبات الإثنين الماضي دون الحصول على إذن، بالرغم من الراحة السلبية التي منحها الفريق الأبيض للاعبين خلال الفترة الماضية.

وكان مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك قد قام بتوقيع غرامة مالية بقيمة 300 ألف جنيه على اللاعبين الغائبين عن مران الإثنين الماضي دون الحصول على إذن، وفي حال الغياب أي يوم آخر سيتم خصم 100 ألف جنيه أخري؛ حيث يسعى الفريق الأبيض إلى انضباط اللاعبين في التدريبات خلال الفترة الراهنة، استعدادا للمباريات المتبقية للفريق بالدوري العام.