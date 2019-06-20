الأهلي يتواصل مع هيدرسيفيلد للحصول على خدمات رمضان صبحي

صرح مسئولو النادي الأهلي عن تواصلهم رسميا مع مجلس إدارة نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي لعودة اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف المارد الأحمر والاستفادة من خدماته من جديد، بعد أن اقتربت فترة إعارته للمارد الأحمر والتي تنتهي في الثاني من شهر يوليو القادم.

ولكن الفريق الإنجليزي تمسك ببقاء اللاعب بين صفوفه حتى الموسم القادم أو الاستغناء عن خدمات صبحي للبيع نهائيا، وطالب مسئولو هيدرسيفيلد 6 ملايين يورو لبيع اللاعب، الأمر الذي يفوق قدرة المارد الأحمر، مما يسعى إلى تخفيض قيمة الشراء إلى النصف أو تجديد فترة استعارته لموسم جديد، مما يكلف ذلك خزينة الأحمر ما يقرب من الـ800 ألف دولار، بينما ما زالت إدارة الفريق الإنجليزي تتحفظ على ذلك القرار حتى الوقت الراهن.