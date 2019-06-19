بالصور.. المنتخب يخوض مرانه بالكلية الحربية استعدادا لزيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:
خاض المنتخب المصري مرانه على ستاد الكلية الحربية في تمام التاسعة مساء اليوم، استعدادا لمباراة زيمبابوي في افتتاحية مباريات كأس الأمم الإفريقية.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
وعاد المنتخب الوطني للقاهرة لاستئناف استعداداته لكأس الأمم، بعد إنهاء معسكره ببرج العرب.
وخاض المنتخب المصري وديتين في برج العرب أمام تنزانيا وفاز بهدف، وغينيا وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.
وحضر عدد من الشخصيات العامة مران المنتخب مثل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالإضافة لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.
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