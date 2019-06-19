تشيلسي يفقد مدافعه في بداية الموسم

أكدت مصادر طبية إن مايكل روديجر مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي لن يلحق ببداية الدوري الانجليزي لهذا الموسم والمباراة الافتتاحية امام مانشستر يونايتد إلى جانب غيابه عن مباراة كأس السوبر الأوروبي امام ليفربول .

وكان مايكل روديجر قد أصيب

في اربطة الركبة خلال مواجهة تشيلسي مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي شهر أبريل الماضي، وكان من المتوقع أن يعود إلى التدريبات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال مصدر طبي مقرب من اللاعب لصحيفة ذا صن البريطانية أن روديجر لا يتعجل العودة للملاعب، خشية تفاقم إصابته وأنه يترقب العودة في أكتوبر المقبل.

وسيكون غياب روديجر المتوقع عن مباريات تشيلسي، بمثابة مشكلة كبيرة للبلوز، الذي ليس بمقدوره التعاقد مع لاعبين جدد بسبب عقوبة الفيفا بمنعه من التعاقدات الجديدة لفترتي انتقالات.