اليوناني كيزوس ينضم إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك

انضم اليونانى انطونيس كيزوس، مدرب الأحمال، الى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بتواجده في مران الفريق أمس الثلاثاء .

ويمتلك مدرب أحمال الزمالك الجديد ، العديد من الخبرات الكبيرة

من خلال عمله في العديد من الاندية اليونانية الكبيرة خلال السنوات الماضية.

وسبق لليوناني انطونيس كيزوس العمل مع نادي ابويل القبرصي من 2002 الى 2004 .

كما عمل مع نادى أيك أثينا اليوناني ما يقرب من 6 سنوات ، من 2004 الى 2010 .

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ومع نادى باثانيكوس اليونانى من 2010 الي 2011

وتواجد في الجهاز الفنى لمنتخب قبرص الأول من 2011 الي 2012

ومؤخرا كان متواجدا مع نادي أيك أثينا من 2016