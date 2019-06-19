اليوناني كيزوس ينضم إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك

انضم اليونانى انطونيس كيزوس، مدرب الأحمال، الى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بتواجده في مران الفريق أمس الثلاثاء .
ويمتلك مدرب أحمال الزمالك الجديد ، العديد من الخبرات الكبيرةمن خلال عمله في العديد من الاندية اليونانية الكبيرة خلال السنوات الماضية.
وسبق لليوناني انطونيس كيزوس العمل مع نادي ابويل القبرصي من 2002 الى 2004 .
كما عمل مع نادى أيك أثينا اليوناني ما يقرب من 6 سنوات ، من 2004 الى 2010 .
ومع نادى باثانيكوس اليونانى من 2010 الي 2011
وتواجد في الجهاز الفنى لمنتخب قبرص الأول من 2011 الي 2012
ومؤخرا كان متواجدا مع نادي أيك أثينا من 2016
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