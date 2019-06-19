بالصور.. سموحة يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك

أعلن مجلس أدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تعاقده مع لاعب نادي الزمالك محمد ابو جبل تعاقده مع لاعب نادي الزمالك محمد ابو جبللمدة موسمين. وكان محمد جبل قد لعب من قبل موسمين لنادي سموحة قبل انتقاله للزمالك وهو لاعب دولي بصفوف منتخب مصر.

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