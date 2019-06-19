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زاده يبلغ مرتضي منصور تحيه سفير مصر بسويسرا

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أجري المهندس هاني زاده ، عضو مجلس إدارة الزمالك ، اتصالا هاتفيا بالمستشار مرتضي منصور ، رئيس النادي ، أبلغه من خلاله تحيه السفير المصري في سويسرا

، وتهنئته بإنجاز فريق كرة القدم الأخير ، بتتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية .

وقام زاده ، اليوم الأربعاء ، بزيارة

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السفارة المصرية بجنيف في سويسرا ، والحديث مع القنصل العام المصري احمد ابراهيم .

وأوضح هاني زاده ، بوجود عدد كبير من أفراد الجالية المصرية في سويسرا يشجعون الزمالك ، وحرصوا على الإحتفال معه بلقب الكونفدرالية

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