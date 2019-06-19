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إنجلترا تتفوق على اليابان في كأس العالم للسيدات

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تغلب المنتخب الانجليزي للسيدات علي نظيره الياباني بهدفين  دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاربعاء ضمن الجولة الثالثة من مونديال السيدات والمقام في فرنسا.

سجل هدفي اللقاء اللاعبة ايلين وايت في الدقائق 14 و 84

وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الإنجليزي العلامة الكاملة بتسعة نقاط، ليحتل المركز الاول في ترتيب المجموعه

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الثالثة، بينما يتجمد رصيد اليابان عند اربع نقاط في وصافة المجموعة.

وتأهل المنتخب الياباني رغم الهزيمة إلى دور الستة عشر من البطولة، برفقة المنتخب الإنجليزي، بعد تعادل الأرجنتين مع إسكتلندا، لتحصد اليابان المركز الثاني.

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