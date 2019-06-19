بالصور.. منتخب بنين يصل الإسماعيلية

وصلت بعثة منتخب بنين لكرة القدم للإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، وضمت 40 فردًا، بينهم 23 لاعبا، برئاسة بونا فونتير جودجيا، مدير الاتحاد البنيني.
وجاء ذلك للدخول في معسكر مغلقبفندق ميركيور، المطل على بحيرة التمساح، استعدادا للمشاركة في مباريات المجموعة السادسة بالبطولة الإفريقية في نسختها الجديدة.
ويخوض المنتخب أول مران له غدا الخميس، على ملعب نادي القناة القديم، تحت إشراف المدرب الفرنسي ميشيل دوسييه، ومن أبرز نجومه ستيف موني مهاجم فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وستيفان سيسينون لاعب فريق جنتشلربيرليجي التركي، ويطلق على المنتخب البنيني لقب "السناجب".
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