وفاة شقيقة مدير الكرة بإنبي

توفت شقيقة الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبي اليوم الأربعاء. وسوف يقام العزاء غدا "الخميس" عقب صلاة المغرب بمسجد القوات المسلحة أمام سيتى ستارز. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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