أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تفعيل خيار شراء المهاجم إيدي سالسيدو بشكل نهائي من صفوف نادي جنوى، وذلك بعد انتهاء إعارته إلى صفوف الفريق في الموسم المنقضي. بعد انتهاء إعارته إلى صفوف الفريق في الموسم المنقضي. وكان الإنتر وضع خيار لشراء اللاعب الإيطالي من جنوى مقابل 9 ملاين يورو خلال الموسم الماضي حيث ضم اللاعب لصفوف الفريق ولم يشارك كثير مع المدرب السابق لوتشو سباليتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إنتر ميلان يضم إيدي سالسيدو بشكل نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.