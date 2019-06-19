توتنهام يقترب من حسم صفقة زميل ميسي

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي من حسم صفقة خط الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب ريال بيتيس الإسباني، الذي انضم مؤخرًا إلى القائمة الرسمية لمنتخب التانجو للمشاركة في كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل، ليشارك مع ليونيل ميسي في أول مرة يتماستعدعاءه لتمثيب المنتخب.
ويأمل نادي توتنهام في تعزيز خط الوسط خاصة بعد رحيل موسى ديمبلي ألى جوانجو آر أند إف الصيني وأيضًا بعد احتمالية رحيل نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن إلى ريال مدريد.
يريد لو سيلسو الرحيل إلى توتنهام للتدريب تحت قيادة مواطنه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للسبيرز.
خفض نادي ريال بيتيس الإسباني سعر لو سيلسو إلى 70 مليون استرليني بعد ما كان يريد الشرط الجزائي الذي يقدر بـ88 مليون استرليني.
خاض صاحب الـ23 عامًا 46 مباراة مع ريال بيتيس استطاع من خلالها تسجيل 16 هدفًا وصناعة 6 أهداف.
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