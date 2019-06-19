رسميًا.. إنتر ميلان يضم ماتيو بوليتانو بشكل نهائي

نجح نادي إنتر ميلان الإيطالي في ضم لاعب كرة القدم. كرة القدم. في بطولة العالم لكرة القدم على شبكة الإنترنت. في نهاية المطاف في بطولة العالم لكرة القدم.

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