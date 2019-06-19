اونلاين | لايف QATER .. مباراة (قطر وكولومبيا) بث مباشر 19-6-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا LIVE

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يلتقي المنتخب القطري في ثاني مبارياته ببطولة كوبا أمريكا أمام نظيره الكولومبي، والذي استطاع أن يحقق فوزاً مستحقاً أمام المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد بعد أداء قوي بل ورائع أمام التانجو في أولى مباريتهما ببطولة كوبا أمريكا.

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يستهدف المنتخب القطري تأكيد الصورة التي ظهر عليها في المباراة الأولى أمام باراغواي، عندما يواجه المنتخب الكولومبي على ملعب مورومبي الشهير في مدينة ساو باولو البرازيلية، وقلب المنتخب القطري تأخره بهدفين أمام باراغواي إلى تعادل مثير 2-2 وكان قريباً من خطف نقاط الفوز في أكثر من مناسبة لولا غياب التوفيق والتركيز عن لاعبيه، فيما حقق المنتخب الكولومبي فوزاً غالياً بثنائية نظيفة على حساب المنتخب الأرجنتيني المعزز بنجمه ليونيل ميسي.

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مشاهدة مباراة قطر ضد كولومبيا اليوم بث مباشر كولومبيا وقطر اليوم ،المننتخب القطري يدخل هذه المباراة بمعونيات مرتفعة بعد أن تمكن من احراز تعادل ثمين امام منتخب باراجواي في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق ، حيث يعمل جاهدا على تحقيق الفوز امام كولومبيا المنافس القوي والعنيد جدا.