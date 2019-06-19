اونلاين | يلا شوت Al Kass مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر بي ان سبورت المفتوحة YALLA YOUTUBE تابع لايف ماتش قطر (Almoez GoAL)

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يخوض المنتخب القطري ثاني مبارياته في كوبا أمريكا 2019، حيث يواجه نظيره منتخب كولومبيا في مباراة قوية وصعبة على العنابي في الحادية عشر والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت السعودية الواحدة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات اليوم الأربعاء في مباراة تقام لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية لكوبا أمريكا بث مباشر مباراة قطر وكولومبيا يلا شوت.

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يدخل المنتخب الكولومبي مباراة اليوم بعدما لقن منتخب الأرجنتين درسا قويا بالفوز عليه بثنائية نظيفة، في مباراة قدم فيها منتخب كولومبيا مستوى رائع، ونجح في السيطرة على اللقاء بشكل تام، على الجانب الأخر تعادل منتخب قطر مع نظيره منتخب باراجواي بهدفين لكل فريق بعدما كان متأخرا بثنائية نظيفة يلا شوت شاهد البث المباشر لمباراة قطر وكولومبيا اليوم الأربعاء.

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يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر:

يتواجد منتخب قطر في كوبا أمريكا لأول مرة في تاريخه، حيث تلقى دعوة بجانب المنتخب الياباني لكي يكتمل عقد المتواجدين ويصبح 12 منتخبا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات، ونجح منتخب قطر في تحقيق الفوز بلقب أمم آسيا 2019 على حساب المنتخب الياباني ليفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مباراة قطر وكولومبيا والقنوات الناقلة: يلا شوت الجديد Al Kass Sports

سيتم نقل مباراة قطر وكولومبيا في الحادية عشر والنصف مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية ماكس وسيقوم المعلق التونسي عصام الشوالي بالتعليق على المباراة وسيكون هناك عدد من النجوم المتواجدين في صفوف الفريقين أبرزهم خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد.