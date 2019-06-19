اونلاين | كورة لايف YALLA LIVE مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر qatar vs colombia شاهد الان مباراة قطر بدون تقطيع 19-6-2019

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي بنشر أفضل روابط البث المباشر التي تمكن عشاق الكرة حول العالم من متابعة مباراة قطر ضد كولومبيا والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا والتي يستضيفها ملعب إستاد مورومبي.

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وكان المنتخب القطري قد إفتتح مبارياته في البطولة بالتعادل مع منتخب باراجواي بهدفين في كل شبكة ونجح المعز علي في دخول التاريخ بعد أن أصبح اللاعب العربي الأول الذي يسجل هدفاً في بطولة كوبا أمريكا حيث يلعب العنابي كضيف شرف بسبب إمتلاك إتحاد أمريكا الجنوبية لعشرة منتخبات فقط فيتم دعوة منتخبين ليصبح العدد إثني عشر.

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في المقابل نجح المنتخب الكولومبي في تحقيق فوز هام وغالي على المنتخب الارجنتيني بهدفين مقابل لا شيء لينجح رفقاء خاميس رودريجيز في تحقيق إنتصار غائب منذ سنوات عديدة على رفقاء ليونيل ميسي ويحتاجوا إلى ثلاثة نقاط من أجل ضمان صدارة المجموعة.

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