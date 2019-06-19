رياضة | "الأعلى للإعلام" يطالب المواقع الإلكترونية الالتزام بالحقوق الحصرية للقنوات التي تبث أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يطالب المواقع الإلكترونية الالتزام بالحقوق الحصرية للقنوات التي تبث أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام المواقع الاليكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التي تملك الحق الحصري في تغطية وبث مباريات كأس الامم الإفريقية وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين.

وشدد المجلس على أنه سيتخذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة تجاه اي موقع يخرق المعايير تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب.

وكان المجلس قد تلقى طلب من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت ، اون سبورت " طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد ، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات و التصوير داخل الاستادات و أماكن اقامة اللاعبين و مناطق تواجد المشجعين .

وناشد المجلس جميع النقاد و المحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لانجاح هذا الحدث الرياضى الكبير والعمل على تجاوز الخلافات و الخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر التى تتولى رئاسة الاتحاد الافريقى، ومن ثم ينعكس ايجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة.