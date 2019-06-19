رياضة | العروض تطارد لاعب الدفاع الجديدي المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العروض تطارد لاعب الدفاع الجديدي المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تقديم العديد من الأندية المغربية والخليجية عروض للتعاقد مع عادل الحسناوي لاعب وسط الدفاع الجديدي المغربي.

وقرر الحسناوي عدم الاستمرار في صفوف الفريق المغربي للموسم القادم، بدون الإعلان عن وجهته المقبلة حتى الآن، سواء بالإنتقال لفريق أخر بالدوري المحلي أو خوض تجربة في أحد الأندية الخليجية.

ووفقًا لما جاء بصحيفة "المنتخب" المغربية فإن الحسناوي تلقى عددًا كبيرًا من العروض المغربية والخليجية، ويأتي على رأسها نادي الجيش الملكي المغربي، خاصة بعد رحيل لاعب وسطه المهدي برحمة.