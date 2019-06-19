رياضة | 20 مليون تفصل نجم برشلونة عن الانتقال إلى فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 مليون تفصل نجم برشلونة عن الانتقال إلى فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الإسباني دينيس سواريز، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، يقترب بشدة من الرحيل، خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مارسيلينو مدرب فريق فالنسيا، مُصمم على جلب "دينيس سواريز" لكن إدارة البارسا ترفض التخلي عن اللاعب بأقل من 20 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن هذا المبلغ تطمح إدارة فالنسيا إلى تقليصه، واليوم الإتفاق بعيد، لكن كلا الطرفين مُنفتحين على كل الإحتمالات مما يجعل الإتفاق وارد في النهاية.