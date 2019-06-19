رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء..البرسا يقترب من حسم صفقته التاريخية ونجم الفريق يفتح باب الرحيل وميسي يطلب هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء..البرسا يقترب من حسم صفقته التاريخية ونجم الفريق يفتح باب الرحيل وميسي يطلب هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019:-

أول رسالة من نيمار ردا على عودته لبرشلونة

أعرب نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن رغبته الجامحة في العودة إلى نادي برشلونة الإسباني مرة أخرى، مؤكداً أنه لم يكن يتعين عليه أن يرحل عنه في الموسم قبل الماضي.

نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن نيمار قوله: "لا أرغب في اللعب هنا لوقت أطول، أرغب في العودة إلى بيتي الذي لم يكن لي أن أخرج منه".

وذكرت وسائل إعلام أخرى، مثل صحيفة آس الإسبانية، أن نيمار بدأ بالفعل في اتخاذ أولى خطواته نحو العودة إلى كامب نو فيما أكدت صحف أخرى أن النجم البرازيلي بدأ بالفعل في البحث عن منزل في مدينة برشلونة.

وبدأت التكهنات حول عودة نيمار المحتملة لبرشلونة، في الوقت الذي كان فيه الجميع يستبعد هذا الاحتمال ويعتبره ضرباً من الخيال، وكانت الشرارة الأولى التي أشعلت هذه التكهنات التصريحات التي قالها مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قبل بضعة أيام، عندما أكد أن الباب مفتوح أمام النجم البرازيلي للرحيل إذا أراد ذلك.

برشلونة يخون جريزمان من أجل صفقته المُنتظرة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني سيتخلي عن صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن إدارة برشلونة قررت التضحية بجريزمان من أجل التعاقد مع نيمار الذي أبدي رغبته الكبيرة في العودة إلى كامب نو من جديد.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن نيمار بدأ بالفعل في اتخاذ أولى خطواته نحو العودة إلى كامب نو فيما أكدت صحف أخرى أن النجم البرازيلي بدأ بالفعل في البحث عن منزل في مدينة برشلونة.

الرعب يضرب نجم ريال مدريد بسبب اقتراب الساحر من برشلونة

أكد نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي كارلوس كاسميرو، أن عودة مواطنه نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة سيمثل مشكلة للنادي "الملكي" لأن النجم البرازيلي، على حد تعبيره، لاعب كبير وقادر على إحداث الفارق لصالح أي فريق يلعب له.

وقال كاسميرو، الذي يشارك مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019، في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "إنه نجم كبير للغاية وإذا ذهب إلى برشلونة فسيكون هذا أمراً معقداً بالنسبة لنا لأنهم بذلك سيكون لديهم لاعب آخر مهم، أما إذا جاء إلى ريال مدريد فسيكون مرحباً به".

وكانت وسائل الإعلام المختلفة قد تكهنت في الأيام الأخيرة باقتراب عودة نيمار لبرشلونة هذا الصيف، وأن النادي الكاتالوني بدأ مفاوضات جادة لاستعادة نجمه البرازيلي الذي رحل عنه قبل موسمين إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفتح مالك باريس سان جيرمان، بتصريحاته التي قالها لوسائل الإعلام في فرنسا خلال اليومين الماضيين، الباب أمام التكهنات برحيل نيمار بعدما أكد أنه لن يمانع في انتقاله إلى أي ناد آخر إذا ما أراد اللاعب ذلك.

وقال في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: "لن أترك مبابي يرحل لأي ناد، ولم يجبر أحد نيمار على التوقيع لباريس سان جيرمان، لا أريد التعاقد مع المزيد من النجوم، أرغب في لاعبين بعقليات مختلفة".

ورداً على سؤال حول الصفقات الجديدة التي أبرمها ريال مدريد هذا الصيف، أجاب كاسميرو قائلاً: "ريال مدريد دائماً ما يأتي بلاعبين على مستوى عال مثل هازارد ورودريغو، نرحب بهم جميعاً، سيكون لهم دور كبير بجانب باقي الفريق".

ميسي يتدخل لحسم صفقة القرن.. وبرشلونة يتحرك

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، يضغط على إدارة البلوجرانا من أجل استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن ميسي طلب من بارتوميو رئيس الفريق الكتالوني ضرورة التعاقد مع نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدًا بعد رغبة الأخيرة في العودة للبرسا من جديد.

وكان ميسي طلب أكثر من مرة من إدارة برشلونة سرعة التعاقد مع نيمار الذي أبدي رغبته كثيرًا في العودة مرة أخري لصفوف البلوجرانا.

وكانت صحيفة الموندو قد نشرت مؤخرًا رسالة من نيمار يؤكد فيها أنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة من جديد لصفوف برشلونة.

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برشلونة يقترب من حسم صفقته التبادلية الهامة

أفادت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيرتها في نادي فالنسيا قد إتفقا على صفقة تبادليه بين الحارسين ياسبر سيلسين ونيتو.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من الوثائق اللازمة حيث ستفيد تلك الصفقة الناديين مالياً.

وتقدر قيمة كل حارس بمبلغ ثلاثين مليون يورو حيث يرغب سيلسين في الحصول على دقائق لعب أكثر بعد أن ظل جليس دكة بدلاء البلوجرانا.

في الوقت الذي يريد فيه نيتو الحارس الأساسي لفالنسيا ألا يفوت على نفسه فرصة اللعب لبرشلونة حتى وإن كان إحتياطياً.

برشلونة يقترب من حسم صفقته التبادلية الهامة

أفادت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيرتها في نادي فالنسيا قد إتفقا على صفقة تبادليه بين الحارسين ياسبر سيلسين ونيتو.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من الوثائق اللازمة حيث ستفيد تلك الصفقة الناديين مالياً.

وتقدر قيمة كل حارس بمبلغ ثلاثين مليون يورو حيث يرغب سيلسين في الحصول على دقائق لعب أكثر بعد أن ظل جليس دكة بدلاء البلوجرانا.

في الوقت الذي يريد فيه نيتو الحارس الأساسي لفالنسيا ألا يفوت على نفسه فرصة اللعب لبرشلونة حتى وإن كان إحتياطياً.

أول رد من برشلونة على عودة نيمار!

كشفت تقارير صحفية بأن مسئول في إدارة برشلونة رفض الإفصاح عن حقيقة اهتمام البلوجرانا باستعادة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق جوزيف فيفز المتحدث باسم برشلونة في تصريحات صحفية بهذا الشأن قائلاً: "إنه شيء لن أتطرق له، هو لاعب في باريس سان جرمان حالياً ولا يجب أن نتحدث، لن نقول أي شيء حتى لا نقع في فخ".

وعن ما إذا كان نيمار مرحبا به في برشلونة، قال فيفز : "نحن لا نترك الباب مفتوحا أو مغلقا، الحقائق معروفة ونحن لا نناقشها، إنه لاعب في باريس سان جرمان لذلك نحن لا نتحدث عن نيمار أو غيره".

وخاض نيمار مع برشلونة 4 مواسم، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015 لكنه رحل إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية.

ويغيب نيمار عن منتخب البرازيل الذي يشارك في بطولة كوبا أميركا حاليًا بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في ودية قطر قبل أيام من انطلاق البطولة.

يذكر أن نيمار ارتبط اسمه بقوة بالرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي والعودة إلى برشلونة بعد موسمين من رحيله عنه في أكبر صفقة عرفها تاريخ كرة القدم.

كوتينيو يفتح الباب أمام رحيله عن برشلونة

فتح البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني الباب حول رحيله عن البرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كوتينيو في تصريح قصير لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: لا أعلم شيء بخصوص مستقبلي وكل شيء قد يحدث وحاليا أركز على مساعدة المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا.

وينال كوتينيو اهتمام كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان في الصيف الجاري بعدما ضمه البارسا في يناير 2017 مقابل 160 مليون يورو كأعلى صفقة في تاريخ النادي.

وعانى كوتينيو في الفترة الماضية من قلة المشاركة مع برشلونة وسوء المستوى تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

وشارك كوتينيو في تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الفنرزويلي سلبيا فجر اليوم في الجولة الثانية من كوبا أمريكا.

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلال مباراتين، فيما يتبقى له مباراة واحدة في دور المجموعات أمام بيرو يوم السبت على ملعب ساو باولو لحسم صدارة المجموعة.