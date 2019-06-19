رياضة | ليل يصدم يوفنتوس ويرفض بيع نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليل يصدم يوفنتوس ويرفض بيع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قنوات "RMC Sport" الفرنسية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد تقدم بعرض ثاني للتعاقد مع المدافع البرازيلي لنادي ليل الفرنسي (جابرييل) بقيمة تصل لحوالي 25 مليون يورو.

وأكدت التقارير أنه تم رفض عرض اليوفي من جديد من طرف النادي الفرنسي، والذي احتل وصافة الدوري الفرنسي بالموسم المنصرم.

وهناك عديد من الأندية الكبيرة كما تراقب وضع جابرييل ذو الـ 21 سنة بما فيهم عدد من الأندية الانجليزية، ولذا يبدو أن ليل يأمل في فتح ما أشبه بالمزاد لخدمات لاعبه الشاب الذي جذب الانظار.