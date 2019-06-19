رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. بوجبا يطعن زيدان والريال والتضحية بنجم الفريق من أجل ضم المايسترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. بوجبا يطعن زيدان والريال والتضحية بنجم الفريق من أجل ضم المايسترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها . وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نهاية القصة.. بوجبا يحدد فريقه الجديد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، قد اختار وحدد بالفعل وجهته القادمة والتي سينتقل إليها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" إن بوجبا يريد الانتقال لصفوف نادي يوفنتوس، ويفضل ذلك عن الانتقال لريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي. ويريد نادي يوفنتوس استعادة خدمات بوجبا مجدداً من أجل الاستفادة بخدماته في وسط الملعب في ظل تدعيم صفوف فريق المدرب الإيطالي الجديد ماوريسيو ساري القادم من تجربة جيدة مع تشيلسي. وأكدت التقارير أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس قد سافر إلى لندن خلال الأسبوع الماضي ليُجري محادثات حول صفقة بول بوجبا. وكان نادي ريال مدريد قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بوجبا بناءاً على طلب المدير الفني الفرنسي بول بوجبا الذي يريد إعادة تشكيل الفريق مجدداً بعد الموسم الماضي الكارثي.

- منبوذ ريال مدريد على أعتاب نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن الكولومبي ​خيمس رودريجيز​ نجم ريال مدريد سينضم رسميًا إلى ​نابولي​ في الساعات القليلة المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن نابولي وريال مدريد توصلا لإتفاق نهائي بشأن الصفقة حيث سينصم رودريجيز إلى البارتينوبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء في صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال رودريجيز لعب دورا مهما في إقناع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالموافقة على هذه الصيغة بعد أن كان رافضا إدراج بند الإعارة لموسم واحد.

- بوجبا يصدم ريال مدريد ويفضل الرحيل إلى هذا النادي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بول ​بوجبا​ نجم مانشستر يونايتد يفضل الانتقال إلى يوفنتوس بدلا من ريال مدريد إذا رحل عن ​مانشستر يونايتد​ هذا الصيف.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية إلى أن بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا أعلن عن رغبته في الرحيل عن الأولد ترافورد وأشار إلى أنه قد يكون الوقت مناسبًا لمواجهة تحدٍ جديد في مكان آخر.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأنه من غير المرجح أن يوقع بوجبا على عقود تجديد لليونايتد الذي لم يتبق في عقده معه سوى عامين على الرغم من أن إمكانية النادي تفعيل خيار التمديد التلقائي لمدة 12 شهرًا.

- برشلونة يرد على ريال مدريد في صفقة ميسي اليابان

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الدولي الياباني دايزن ​مايدا​ نجم ​ماتسوموتو ياماجا​ بات هدف ​برشلونة​ المقبل وذلك رداً على صفقة ريال مدريد الذي خطف تاكيفوسا كوبو هذا الصيف.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يرغب في ضم دايزن ​مايدا​ نجم هجوم ​ماتسوموتو ياماجا​ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن البلوجرانا يطمح في استعارة مايدا ذو الـ 21 عام مع خيار أحقية الشراء وذلك عقب ظهوره الأول مع منتخب اليابان في بطولة كوبا أمريكا المقالمة حاليًا في البرازيل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يعتبر أن الظروف الإقتصادية ليست مثالية حالياً إلا أن الصفقة لن تكلف خزائنه الكثير.

- رودريجو : اشبه روبينيو ونيمار ووقعت لريال مدريد في 20 دقيقة

اعترف رودريجو جوس نجم ريال مدريد بأن طريقة لعبه تشبه كلا من روبينيو ونيمار، كما كشف بأنه وقع للملكي في 20 دقيقة فقط.

وقال رودريجو عقب انضمامه للملكي :" سعيد بالانضمام لريال مدريد، بالنسبة لي إنه حلم وهذا اسعد يوم في حياتي وطريقتي في اللعب تشبه نيمار كثيرا".

وأضاف :"لقد تحدثت مع فينسيوس جونيور عندما كنا في منتخب البرازيل للشباب، ريال مدريد يملك أفضل اللاعبين في العالم وانا تحت تصرف النادي سواء باللعب للفريق الأول أو الكاستيا".

وتابع :"يوجد الكثير من الضغط وفينيسيوس طالبني بالصبر وساترك الأمور تسير بشكل طبيعي".

واستطرد قائلا :"نحن بحاجة دائمة إلى التحسن وفينيسيوس لعب عامه الأول مع الريال وسيتالق معه الموسم المقبل وكذلك أنا اسجل الكثير من الأهداف".

وأردف قائلا :"أنا مهاجم سريع مثل روبينيو ونيمار، اتشابه معهما قليلا واحب اللعب على الأطراف وليس لي مركز محدد".

وواصل :"أتمنى اللعب مع الجميع هازارد وبنزيما وفينيسيوس ومارسيلو واعلم أن الأمر سيكون صعبا في الموسم الأول في أوروبا ".

واختتم رودريجو تصريحاته قائلاً :"وقعت لريال مدريد في 20 دقيقة لأني اخبرت عائلتي ووكلائي بأني أريد اللعب لهذا النادي".

- الرعب يضرب نجم ريال مدريد بسبب اقتراب الساحر من برشلونة

أكد نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي كارلوس كاسميرو، أن عودة مواطنه نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة سيمثل مشكلة للنادي "الملكي" لأن النجم البرازيلي، على حد تعبيره، لاعب كبير وقادر على إحداث الفارق لصالح أي فريق يلعب له.

وقال كاسميرو، الذي يشارك مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019، في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "إنه نجم كبير للغاية وإذا ذهب إلى برشلونة فسيكون هذا أمراً معقداً بالنسبة لنا لأنهم بذلك سيكون لديهم لاعب آخر مهم، أما إذا جاء إلى ريال مدريد فسيكون مرحباً به".

وكانت وسائل الإعلام المختلفة قد تكهنت في الأيام الأخيرة باقتراب عودة نيمار لبرشلونة هذا الصيف، وأن النادي الكاتالوني بدأ مفاوضات جادة لاستعادة نجمه البرازيلي الذي رحل عنه قبل موسمين إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وفتح مالك باريس سان جيرمان، بتصريحاته التي قالها لوسائل الإعلام في فرنسا خلال اليومين الماضيين، الباب أمام التكهنات برحيل نيمار بعدما أكد أنه لن يمانع في انتقاله إلى أي ناد آخر إذا ما أراد اللاعب ذلك.

وقال في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: "لن أترك مبابي يرحل لأي ناد، ولم يجبر أحد نيمار على التوقيع لباريس سان جيرمان، لا أريد التعاقد مع المزيد من النجوم، أرغب في لاعبين بعقليات مختلفة".

ورداً على سؤال حول الصفقات الجديدة التي أبرمها ريال مدريد هذا الصيف، أجاب كاسميرو قائلاً: "ريال مدريد دائماً ما يأتي بلاعبين على مستوى عال مثل هازارد ورودريغو، نرحب بهم جميعاً، سيكون لهم دور كبير بجانب باقي الفريق".

- يوفنتوس يتفوق على ريال مدريد ويحسم صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة حول صفقة انتقال النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكره برنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني الإسباني، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات متقدمة من أجل إنهاء صفقة بوجبا، حيث أن النادي الإيطالي سيسعى جاهداً لضمه في الأيام القادمة.

وكان بوجبا قد صرح خلال الأيام الماضية برغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، وخوض تجربة جديدة، خاصة أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس يتصارعان للظفر بخدماته.

- لوبيتيجي يطالب إشبيلية بالتعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

طلب جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، من إدارة ناديه الإسراع بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من نادي ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف خوانفي سانز لبرنامج (الشيرينجيتو) الإسباني، أن لوبيتيجي يريد النجم الشاب سيرجيو ريجيلون، واللاعب متحمس لفكرة الذهاب إلى إشبيلية على سبيل الإعارة.

كما طلب لوبيتيجي من النادي الأندلسي التعاقد مع لاعب الوسط داني سيبايوس والمدافع خيسوس فاييخو.

- بأوامر زيدان.. ريال مدريد يتخلص من نجمه المتألق هذا الصيف

طلب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من إدارة النادي ضرورة بيع أحد لاعبي النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإنه يتطلع النادي الملكي لبيع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز خلال سوق الإنتقالات الحالية. وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإنه يتطلع النادي الملكي لبيع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز خلال سوق الإنتقالات الحالية. الجدير بالذكر أن النادي يعلم بأن المُدافع الإسباني لن يكون ضمن خطط المدرب زيدان في الموسم المُقبل، ومن ثم سيبدأ التحرك لبيعه.

- وكيله يوضح حقيقة إعارة جاريث بيل

نفي وكيل أعمال، جاريث بيل لاعب ريال مدريد، تكهنات بشأن انتقال المهاجم الويلزي من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وصرح وكيل اللاعب إن بيل ينتظر عرضا حتى يغادر صفوف الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وشارك بيل أساسيا في خمس مباريات فقط، من آخر 11 مباراة خاضها ريال مدريد. ويبدو أن فرصه في الاحتفاظ بمكان ضمن تشكيلة الفريق في الموسم المقبل قد تأثرت بعد ضم المهاجم البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي.

وقام الفريق الملكي، مؤخرا، بضم هازارد إلى صفوفه مقابل 100 مليون يورو (112 مليون دولار)، فضلا عن البرازيلي رودريغو من سانتوس مقابل 45 مليون يورو.

- كاسيميرو يقترب من الرحيل عن الملكي

ارتبط البرازيلي "كاسيميرو" لاعب ريال مدريد بالرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لن يقف عائق أمام رحيل كاسيميرو , ولكن المدرب سيطلب التعاقد مع تانجي ندومبيلي لاعب خط وسط ليون .

وأضاف أن المدرب زيدان يريد التعاقد مع بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بأي ثمن , وفي حال رحيل كاسيميرو فإن المدرب سيطلب أيضاً التعاقد مع ندومبيلي من أجل تعويض البرازيلي .

وأشارت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد يطلب التعاقد مع كاسيميرو في صفقة انتقال نيمار الى النادي الملكي .

- بعد انضمامه لريال مدريد.. ميندي يتسبب بشجار في برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، أراد ظهير ريال مدريد الجديد، مهما كان الثمن لكن الإدارة تجاهلته وتدخل زيدان أنهى الأمر. وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال"، أن ريال مدريد قدّم اليوم لاعبه الجديد فيرلاند ميندي بعد أيامٍ قليلة من إعلان التعاقد معه. فترته القصيرة في سانتياجو برنابيو أسعدت جماهير ريال مدريد كما تسببت في نزاعٍ داخل الغريم برشلونة. وأراد المدير الرياضي للبارسا إريك أبيدال التوقيع مع مواطنه ميندي لتدعيم مركز الظهير الأيسر ومنافسة خوردي ألبا لكن الإدارة تجاهلته، بعودته إلى ريال مدريد، ركز زين الدين زيدان اهتمامه على ميندي لتدعيم مركز الظهير الأيسر واتصل به شخصيًا وأقنعه وحصل على موافقته. أبيدال يشعر الآن بغضبٍ عارم وهو يرى الدولي الفرنسي بالقميص الأبيض، برشلونة دخل الصفقة متأخرًا بعدما عمل ريال مدريد على إنهاء الصفقة في أسرع وقت بطلبٍ صريح من زيدان. منذ اليوم الأول له في ريال مدريد، يبدو بأن فيرلاند ميندي قد تسبب بالضرر للغريم التقليدي.

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