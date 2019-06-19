رياضة | مدافع ريال مدريد على رادار يوفنتوس

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى لتدعيم خط دفاعه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي يوفنتوس قد دخل في سباق التعاقد مع النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب ريال مدريد الإسباني المعار لصفوف ريال سوسيداد.

الجدير بالذكر أن اللاعب لن يكون من ضمن خطط زين الدين زيدان في الموسم المُقبل، والنادي لن يبيع اللاعب بأقل من 30 مليون يورو.