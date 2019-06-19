رياضة | نهاية القصة.. بوجبا يحدد فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهاية القصة.. بوجبا يحدد فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، قد اختار وحدد بالفعل وجهته القادمة والتي سينتقل إليها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" إن بوجبا يريد الانتقال لصفوف نادي يوفنتوس، ويفضل ذلك عن الانتقال لريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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ويريد نادي يوفنتوس استعادة خدمات بوجبا مجدداً من أجل الاستفادة بخدماته في وسط الملعب في ظل تدعيم صفوف فريق المدرب الإيطالي الجديد ماوريسيو ساري القادم من تجربة جيدة مع تشيلسي.

وأكدت التقارير أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس قد سافر إلى لندن خلال الأسبوع الماضي ليُجري محادثات حول صفقة بول بوجبا.

وكان نادي ريال مدريد قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بوجبا بناءاً على طلب المدير الفني الفرنسي بول بوجبا الذي يريد إعادة تشكيل الفريق مجدداً بعد الموسم الماضي الكارثي.