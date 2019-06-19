رياضة | منتخب السنغال يخوض مرانه علي ملعب الدفاع الجوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السنغال يخوض مرانه علي ملعب الدفاع الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض منتخب السنغال تدريبه علي الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.

بدء تدريب المنتخب بالجري حول الملعب واختتم بتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين وشهد التدريب تألق ماني نجم المنتخب السنغالي ولاعب ليفربول الانجليزي.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلغب السنغال في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من الجزائر وكينيا وتنزانيا.