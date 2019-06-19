رياضة | بأوامر زيدان.. ريال مدريد يتخلص من نجمه المتألق هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر زيدان.. ريال مدريد يتخلص من نجمه المتألق هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من إدارة النادي ضرورة بيع أحد لاعبي النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإنه يتطلع النادي الملكي لبيع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز خلال سوق الإنتقالات الحالية.

الجدير بالذكر أن النادي يعلم بأن المُدافع الإسباني لن يكون ضمن خطط المدرب زيدان في الموسم المُقبل، ومن ثم سيبدأ التحرك لبيعه.