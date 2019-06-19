رياضة | تمهيدًا لبيعه.. باريس سان جيرمان يختار بديل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمهيدًا لبيعه.. باريس سان جيرمان يختار بديل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد عثر على البديل المناسب، لتعويض رحيل النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية فإن البي إس جي قد استقر على النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ليكون البديل في حال رحل نيمار عن باريس هذا الصيف.

الجير بالذكر أن عودة نيمار المحتملة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، ستغلق الباب أمام انتقال جريزمان إلى ملعب الكامب نو، مع العلم أن هذه الأنباء مجرد احتمالات لكنها أقرب للحقيقة، في ظل الضغط الذي يمارسه نيمار على إدارة برشلونة، من أجل إعادته إلى الكامب نو.

وسبق أن ارتبط جريزمان بالانتقال إلى برشلونة، بعدما أخبر أتلتيكو مدريد برحيله هذا الصيف، مستخدمًا الشرط الجزائي في عقده، إلا أن عودة نيمار للصورة من جديد، قد تخرج النجم الفرنسي من حسابات النادي الكتالوني.