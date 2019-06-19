رياضة | بعد انضمامه لريال مدريد.. ميندي يتسبب بشجار في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انضمامه لريال مدريد.. ميندي يتسبب بشجار في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، أراد ظهير ريال مدريد الجديد، مهما كان الثمن لكن الإدارة تجاهلته وتدخل زيدان أنهى الأمر.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال"، أن ريال مدريد قدّم اليوم لاعبه الجديد فيرلاند ميندي بعد أيامٍ قليلة من إعلان التعاقد معه. فترته القصيرة في سانتياجو برنابيو أسعدت جماهير ريال مدريد كما تسببت في نزاعٍ داخل الغريم برشلونة.

وأراد المدير الرياضي للبارسا إريك أبيدال التوقيع مع مواطنه ميندي لتدعيم مركز الظهير الأيسر ومنافسة خوردي ألبا لكن الإدارة تجاهلته، بعودته إلى ريال مدريد، ركز زين الدين زيدان اهتمامه على ميندي لتدعيم مركز الظهير الأيسر واتصل به شخصيًا وأقنعه وحصل على موافقته.

أبيدال يشعر الآن بغضبٍ عارم وهو يرى الدولي الفرنسي بالقميص الأبيض، برشلونة دخل الصفقة متأخرًا بعدما عمل ريال مدريد على إنهاء الصفقة في أسرع وقت بطلبٍ صريح من زيدان.

منذ اليوم الأول له في ريال مدريد، يبدو بأن فيرلاند ميندي قد تسبب بالضرر للغريم التقليدي.