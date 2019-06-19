رياضة | التعاون يخطط للإطاحة بمحترفي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون يخطط للإطاحة بمحترفي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي في الإطاحة بثنائي الفريق الأجانب، للتعاقد مع أحد المدافعين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة التعاون تخطط لإعارة أو بيع البرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع الفريق، والسوري جهاد الحسين صانع الألعاب بالنادي، من أجل الظفر بخدمات مدافع محترف مميز.

ومن المنتظر أن يحدد البرتغالي باولو سيريجو، المدير الفني للفريق الراحلين عن صفوف الفريق، واللاعبين المطلوب التعاقد معهم لتدعيم صفوف النادي.

ويذكر أن الاتحاد السعودي قرر في وقت سابق تخفيض عدد اللاعبين الأجانب إلى سبعة لاعبين، بالإضافة . إلى لاعب مواليد.