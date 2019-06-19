رياضة | رودريجو: العمل تحت قيادة زيدان حلم.. وفينيسيوس أخبرني بأشياء عظيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجو: العمل تحت قيادة زيدان حلم.. وفينيسيوس أخبرني بأشياء عظيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني الجديد، أن الحُلم أصبح حقيقة، وأن هذا ما كان يحلُم به منذ أن كان صغيراً، مؤكدًا أنه هنا لتسجيل الأهداف وجلب السعادة لريال مدريد.

وقال جوس في حديث للقناة الرسمية لنادي ريال مدريد: "أنا أحلُم بالفوز بجميع البطولات مع ريال مدريد، خاصةً دوري ابطال أوروبا".

وأضاف قائلاً: "ڤينيسيوس أخبرني الكثير عن ريال مدريد ، أموراً عظيمة جداً".

وواصل: "التدرب تحت قيادة زين الدين زيدان حُلم".

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وتابع: "أنا أُفضل اللعب على الأجنحة ، جناح ايمن وأيسر".

وأكمل: "العائلة هي الأهم بالنسبة لي وهم دائماً يقدمون لي الدعم. انه لشيء جميل جداً ان يكونوا بالقرب مني".

واختتم: "مرحباً يا مدريديستا، سوف اقدم لكم أفضل ما لدي. سوف اسجل العديد من الأهداف وأجلب لكم الفرح".