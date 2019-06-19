رياضة | الجزائر تخوض تدريبها الأول على بتروسبورت وسط التأمين المشدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تخوض تدريبها الأول على بتروسبورت وسط التأمين المشدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خاص منتخب الجزائر تدريبه اليوم علي ملعب بتروسبورت استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم الجمعه المقبل .
ويعد هذا هو التدريب الأول لمنتخب الجزائر في مصر استعدادا للبطولة.
وشهد تدريب منتخب الجزائر إجراءات أمنية مشددة لتوفير أكبر حالة من الهدوء للمنتخب الجزائري.
واتسم تدريب المنتخب الجزائري بنوع من الحماس الشديد وحرص الجهاز الفني علي إيقاف التدريب أكثر من مرة لشرح بعض الجمل التكتيكية للاعبين.