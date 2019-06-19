رياضة | الجزائر تخوض تدريبها الأول على بتروسبورت وسط التأمين المشدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تخوض تدريبها الأول على بتروسبورت وسط التأمين المشدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاص منتخب الجزائر تدريبه اليوم علي ملعب بتروسبورت استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم الجمعه المقبل .

ويعد هذا هو التدريب الأول لمنتخب الجزائر في مصر استعدادا للبطولة.