رياضة | لوكاس فاسكيز على رادار عملاق الدوري الإنجليزي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي، يُظهر اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع جناح ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز.

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" أنه تبقى المشكلة الرئيسية هي عدم إقتناع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بالتخلي عن لاعبٍ كان مُفيدًا له في العديد من المناسبات، فضلاً عن مشكلة أخرى تتمثل في رغبة مدريد ببدء المفاوضات من 30 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن هذا الرقمٌ يبدو أنه لم يجعل أيًا من المهتمين وبينهما آرسنال وإنتر ميلان يتقدمون حتى الآن بعروض للتعاقد معه.

ومن المعروف أن لوكاس فاسكيز يبقى غير متأكد من مغادرة العاصمة الاسبانية لكن ما يبحث عنه اللاعب هو الحصول على دقائق كافية تُمكنّه من التواجد في اليورو القادم، وهو أمرٌ يُعد صعبًا للغاية في مدريد بوجود إيدين هازارد، رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو مع احتمالية عدم خروج جاريث بيل.