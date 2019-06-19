رياضة | وائل فراج من التألق في أندية الممتاز للعودة إلى دوري المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل فراج من التألق في أندية الممتاز للعودة إلى دوري المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنضم وائل فراج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الرجاء لصفوف الداخلية بعقد يمتد لمدة موسمين ، لقيادة هجوم الفريق البترولي بالقسم الثاني.

وُلد وائل فراج صاحب الـ 30 عام فى قرية "ميت قرة" بمركز منفلوط بأسيوط ، ولعب لعدة أندية بالدوري الممتاز والقسم الثانى .

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بدأ فراج كرة القدم فى عامه الـ 12 بنادى منفلوط، ثم إنضم لفرق أسمنت أسيوط ، وبترول أسيوط ، وبتروجيت ، وتلفونات بني سويف ، والمقاصة ، وانبي ، ثم عاد لفريق بتروجت مرة اخرى ، ثم طلائع الجيش ، والشرق السعودي.

سجل وائل فراج مع نادي الوليدية ١٦ هدف ،ومع بترول أسيوط 7 أهداف بالدوري الممتاز و4 أهداف بكأس مصر ، وسجل مع أسمنت أسيوط بالدورى الممتاز 5 أهداف ، وسجل مع بتروجت 4 أهداف ، ومع تلفونات بني سويف بالدوري الممتاز 6 أهداف ، وسجل مع المقاصة 13 هدف ، ومع انبي 6 أهداف منهم هدفين ببطولة أفريقيا،أصعب المحطات فى مسيرتة كانت إنضمامة لطلائع الجيش حيث قال لان القرار عطلة كتير فى مسيرتى بالإضافه الى ان أحمد سامى وحلمى طولان يفضلون الطرق الدفاعية والتى كان لها اثرها السلبى على المهاجم.

بينما كانت أفضل فتراتة الكروية إنضمامة لفرق تليفونات بنى سويف والمقاصة، ويطمح وائل فراج خلال الفترة القادمة بالصعود مع الداخلية للدورى الممتاز .