الامارات | خلفان خامس صفقات الظفرة للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان خامس صفقات الظفرة للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة الظفرة لكرة القدم، رسمياً مع لاعب وسط فريق الإمارات فهد خلفان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر ليكون خامس صفقات الفريق للموسم الجديد.
وذكر الحساب الرسمي لنادي الظفرة في "تويتر" اليوم الاربعاء: "شركة الظفرة لكرة القدم تعلن عن التعاقد مع لاعب الوسط فهد خلفان علي لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر قادماً من نادي الإمارات، الموسم الماضي لعب 27 مباراة".
وكان الظفرة تعاقد الشهر الماضي مع الهولندي مايكل روشوفيل بعقد لمدة موسمين في خانة اللاعب البرازيلي رومولو دوس سانتوس بجانب الثنائي مسعود سليمان قادماً من صفوف النصر ومحمد سيف راشد القادم من دبا
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