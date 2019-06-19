شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا ثاني منتخبات المجموعة الخامسة وصولا لمحافظة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، نائبًا عن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بعثة منتخب موريتانيا، أحد منتخبات المجموعة الخامسة التي ستلعب على استاد السويس الرياضى، والتى ستضم تونس ومالي وأنجولا في مقر إقامته بأحد الفنادق السياحية بالعين السخنة.

ورافق نائب محافظ السويس، خلال استقبال البعثة الموريتانية، اللواء باسم العطار، مساعد مدير الأمن وسعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسيد كابلو، مسؤول الـ«كاف» بمجموعة السويس.

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وشهد الاستقبال تقديم عروض فنية وأغنيات ورقصة التنورة وعروض بمشاركة فريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب المدينة ومشاركة فريق من الكشافة البحرية والجوية ترحيبا بالبعثة واللاعبين.

وقدّم قيادات السويس التنفيذية والرياضية والطلائع الورود لبعثة منتخب موريتانيا، مرحبين بهم في مصرنا الحبيبة.

ويعدّ منتخب موريتانيا ثاني الفرق وصولا إلى محافظة السويس، ضمن الفرق المشاركة في المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

كانت محافظة السويس استقبلت فريق أنجولا ظهر اليوم ضمن المجموعة التي ستقام مبارياتها باستاد السويس.