شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ارتفاع الحرارة.. اللجنة الطبية لـ«أمم أفريقيا» تسمح بتناول المشروبات مرتين خلال المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بيانًا رسميًا حول ارتفاع درجات الحرارة خاصة وأن النسخة الحالية تقام لأول مرة في فصل الصيف، حيث ستشهد البطولة توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأكدت اللجنة الطبية اليوم /الأربعاء/ أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التي ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تجهيزات خاصة لأى حالة طوارئ وذلك في إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان.