شكرا لقرائتكم خبر عن بيليات نجم زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خاما بيليات، نجم منتخب زيمبابوي، المشارك في كأس الأمم الأفريقية، المقامة في مصر، إن المنتخب المصري ليس محمد صلاح فقط.

وأوضح بيليات في تصريحات خاصة لموقع «سبوتنيك» الروسي، مساء اليوم، الأربعاء، أنه بالطبع هناك استعداد خاص من قبل منتخب زيمبابوي للاعب المصري الدولي، محمد صلاح.

وذكر نجم منتخب زيمبابوي، أو منتخب المحاربين، أن لاعبي فريقه لا يغفلون لاعبي مصر الآخرين، والذي وصفهم بـ«الكبار».

Advertisements

هناك نجوم عديدون يلعبون في دوريات أوروبية كبيرة، وهدفنا التقدم في البطولة حتى أقصى حد يتاح لنا ولم لا نفوز بها.

وأضاف نجم المحاربين:

مصر جيدة للغاية، حتى الآن، في تنظيم البطولة.

يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.