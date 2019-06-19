شكرا لقرائتكم خبر عن «بي إن سبورتس» القطرية تسرح المئات من موظفيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سرحت شبكة «بي إن سبورتس»، التي تتخذ من قطر مقرا لها، ما يقرب من 20% من موظفيها في مقرها بالدوحة، مرجعة ذلك إلى انخفاض كبير في إيرادات تليفزيونها مدفوع الأجر، نتيجة تفشي القرصنة.

وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الشركة سرحت حوالي 300 موظف في قطر، أي حوالي 18 % من القوى العاملة المحلية.

وطلب مصدر «بلومبرج» عدم الكشف عن اسمه، لأن «الرقم الذي قاله لم يكن مسموحا لاطلاع العامة عليه»، بحسب ما نشرت الوكالة.

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وحاولت شبكة «بي إن سبورتس» تبرير هذه الخطوة، ونقلت بلومبرج عن بيان لها إنها اتخذت بعض «القرارات الصعبة لتناسب حجم أعمالنا»، وتعكس تأثير القرصنة على الشركة.

ومن قاعدتها في الدولة الخليجية الصغيرة، أصبحت «بي إن» لاعبا رئيسا في مجال الحقوق الرياضية، لكن القرصنة تهدد وجودها الآن.

وفي بيانها، قالت «بي إن ميديا»، بحسب مداد نيوز: «ستؤمن هذه القرارات أعمالنا مستقبلا.. لن نذهب إلى أي مكان. لن نوقف معركتنا ضد القرصنة».

وكانت «بي إن» ألقت باللائمة على مشكلة القرصنة في قرارها بالابتعاد عن مزادات الحقوق البارزة، بما في ذلك سباقات سيارات «فورمولا 1».