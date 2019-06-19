نجم زيمبابوي: متحمسون لمباراة مصر.. ونحلم بالمفاجأة

وقال بيليات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هامش مران فريقه الذي أجراه باستاد السكة الحديد، أنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الجمعة والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم أفريقيا.
أضاف بيليات أن مواجهة مصر (الدولة المضيفة) ستكون صعبة للغاية لكنه أكد أن الجميع متشوق ومتحمس لتلك المباراة، معربا عن أمله في أن يحقق منتخب زيمبابوي المفاجأة ويصل لأبعد نقطة، رغم قوة الفريق المصري صاحب الإمكانيات الهائلة، على حد وصفه.
وأشاد نجم كايزر تشيفز بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه لاعب عالمي ومن أفضل لاعبي العالم حاليا، مضيفا أن مواجهته ستكون ممتعة والفريق المصري في المجمل لديه إمكانيات هائلة.
وتأتي تلك المباراة ضمن فعاليات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تشهد أيضا مواجهة بين منتخبي أوغندا والكونغو الديمقراطية يوم السبت المقبل.
وسمح مسؤولو منتخب زيمبابوي لوسائل الإعلام بحضور المران لمدة ربع ساعة قبل أن يتم إغلاقه.
وأجري لاعبو المنتخب الزيمبابوي بعض التدريبات الخفيفة بالكرة وبعض التدريبات الترفيهية، ثم قام مدرب الفريق بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات أجرت كل واحدة منها تقسيمة بالكرة قبل أن يقوموا بأداء تمرينات الإطالة.
وشارك جميع اللاعبين فى المران وعلى رأسهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وناوليدج موسونا قائد الفريق.
وكانت بعض التكهنات أثيرت مؤخرا بشأن إمكانية مشاركة بيليات في المباراة، بعدما تعرض للإصابة خلال استعدادات منتخب زيمبابوي لخوض غمار البطولة.
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