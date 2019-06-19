اعتقال مشتبه في التورط بمقتل إيميليانو سالا

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت رجلا للاشتباه في القتل الخطأ فيما له صلة بمقتل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي.

وكان سالا (28 عاما) يستقل طائرة من نانت في غرب فرنسا إلى ويلز يوم 21 يناير ليخوض أول مباراة له مع كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي، عندما تحطمت الطائرة التي كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي.

وقال سايمون هكستر من شرطة دورست في بيان "ألقينا اليوم القبض على رجل في 64 من عمره من منطقة نورث يوركشير للاشتباه في القتل الخطأ".

وتابع "يتعاون مع التحقيقات وتم اخلاء سبيله قيد التحقيق".

وأضاف البيان أن الشرطة لن تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن هوية الرجل في هذه المرحلة.