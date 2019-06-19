يوفنتوس يعلن وصول ساري لتورينو

وصل ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، إلى مطار كاسيلي بمدينة تورينو، اليوم الأربعاء، استعدادًا لتقديمه لوسائل الإعلام، في منصب المدير الفني الجديد للسيدة العجوز، بداية من الموسم المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ساري وصل بالفعل إلى مدينة تورينو، استعدادًا لعملية التقديم الرسمي، بعد التعاقد معه لـ3 سنوات مقبلة.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى أن البيانكونيري سيقدم ساري ظهر غدٍ الخميس، أمام وسائل الإعلام، قبل بداية مهمته الجديدة في إيطاليا.

وتوصل يوفنتوس لاتفاق مع إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، حول رحيل ساري عن القيادة الفنية للبلوز بعد موسم واحد فقط، ليعود إلى إيطاليا ويقود اليوفي بداية من الموسم الجديد.