رسميا.. كاف يوافق على طلب الاتحاد المغربي بشأن كريم باعدي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم موافقة الاتحاد الإفريقي "كاف"، على إضافة اسم اللاعب كريم باعدي في قائمة أسود الأطلس التي ستخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا عبر موقعه يؤكد من خلاله أن كريم باعدي انضم رسميا إلى قائمة المنتخب المغربي، بعد طلب الجامعة بإجراء تبديل في قائمة الأسود، لدخول اللاعب بدلا من عبد الرزاق حمد الله الذي غادر معسكر الأسود قبل منافسات كأس الأمم.

وكان الاتحاد المغربي أكد أن حمد الله غادر معسكر الأسود للإصابة، قبل أن يظهر مهاجم النصر السعودي في مقطع فيديو خلال ممارسته للتدريبات البدنية، الأمر الذي وضع الاتحاد في ورطة مع "كاف".

وأشار الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي إلى أن فوزي لقجع حرص على التواصل مع كاف لشرح كافة الأمور المتعلقة بما حدث الفترة الماضية لينجح في الحصول على موافقة إدراج اسم كريم باعدي في قائمة الأسود النهائية.