مدرب سيدات السويد: لقاء أمريكا بروفة لمواجهات الدور الثاني

أكد مدرب منتخب السويد للسيدات، بيتر جيرهاردسون، أن مواجهة منتخب أمريكا غدًا الخميس، ستكون أكبر استعداد لمواجهة المنتخبات العملاقة في دور 16 من كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا.

ويلتقي المنتخبان على ملعب أوسيان لتحديد متصدر المجموعة السادسة، بعد أن ضمنا التأهل إلى دور 16 من البطولة، حيث يمتلكان 6 نقاط من انتصار على منتخبي تايلاند وتشيلي.

مواجهة أمريكا أصعب لقاء تخوضه كتيبة جيرهاردسون، 59 عاماً، في البطولة العالمية، الذي أكد عبر وكالة (أسوشيتد برس) قائلاً: "ستكون مباراة مختلفة تمامًا، وستكون مهمة بالنسبة لنا".

وأضاف: "عندما نتأهل إلى الدور التالي، سنخوض المزيد من المباريات ضد منتخبات مثل الولايات المتحدة، بدلاً من مباريات بمستوى منتخب تشيلي، لكن علينا الفوز في هذه المباريات".

وأوضح: "الأمر سيتعلق في كيفية تطوير المستوى الفني وأداء اللاعبيات، ستكون مباراة مختلفة، وسوف نتعامل معها بطريقة مختلفة تكتيكيًا".