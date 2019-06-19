نابولي يواجه ليفربول وبرشلونة قبل الموسم الجديد

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن البرنامج الذي سيسير عليه الفريق خلال الفترة الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد بشكل أمثل للموسم الجديد.

وقال دي لورينتيس، في تصريحات للموقع الرسمي لنابولي: "لقد وعدت الجماهير الإيطالية بتقديم هدية لهم وأستطيع الكشف عنها الآن بفضل الاتفاقات المبرمة مع النادي الإسباني".

وأضاف "سنلعب أمام برشلونة في كأس الدوري الإيطالي والليجا، في مباراتي من نوعية الذهاب والإياب يومي 7 أغسطس في ميامي ثم 10 أغسطس / في ديترويت".

وتابع "حدثان آخران مرموقان سيتبعان ذلك وهو اللعب ضد ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، ومارسيليا الفرنسي، ثم سنذهب إلى أمريكا لمدة أسبوع ومن ثم سنعود إلى نابولي للتحضير للجولة الأولى من الدوري الإيطالي".

يشار إلى أن نابولي سيخوض جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في عهد دي لورينتيس، كرئيس للنادي.