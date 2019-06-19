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نابولي يواجه ليفربول وبرشلونة قبل الموسم الجديد

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كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن البرنامج الذي سيسير عليه الفريق خلال الفترة الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد بشكل أمثل للموسم الجديد.

وقال دي لورينتيس، في تصريحات للموقع الرسمي لنابولي: "لقد وعدت الجماهير الإيطالية بتقديم هدية لهم وأستطيع الكشف عنها الآن بفضل الاتفاقات المبرمة مع النادي الإسباني".

وأضاف "سنلعب أمام في كأس والليجا، في مباراتي من نوعية الذهاب والإياب يومي 7 أغسطس في ميامي ثم 10 أغسطس / في ديترويت".

وتابع "حدثان آخران مرموقان سيتبعان ذلك وهو اللعب ضد ، بطل ، ومارسيليا الفرنسي، ثم سنذهب إلى أمريكا لمدة أسبوع ومن ثم سنعود إلى نابولي للتحضير للجولة الأولى من الدوري الإيطالي".

يشار إلى أن نابولي سيخوض جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في عهد دي لورينتيس، كرئيس للنادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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